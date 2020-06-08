المركز الوطني يعلن عن حالات إصابة وشفاء جديدة بفيروس كورونا.. ونتائج 370 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 370 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, مع اكتشاف لحالات اصابة جديدة بالفيروس وحالة شفاء جديدة من كوفيد 19.

وبحسب بيان صادر عنه, فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض اليوم الاحد الموافق 7 يونيو 2020م عدد (370) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (168) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (41) عينة.

ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (55) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (76) عينة.

ــ مختبر مستشفى الكويفية عدد (12) عينة.

ــ مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (356) عينة سالبة.

ــ عدد ( 14) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

ــ عدد (3) حالات جديدة.

ــ عدد ( 11) حالة مخالطة.

واشار المركز في بيانه إلى أنه من ضمن الحالات السالبة تماثل حالة للشفاء.

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