أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 14 إصابة
جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 14 إصابة
جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
The post الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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