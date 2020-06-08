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الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 14 إصابة
جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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