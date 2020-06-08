«دغيم» لـ «السفير الأمريكي»: الشعب هو من أغلق النفط والجيش حامي ثرواته

علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على تصريحات السفير الأمريكي بشأن فتح النفط، قائلا إن الشعب الليبي المحروم من عوائده لسنوات هو من أغلقه أمام تمويل المرتزقة والمليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وأضاف دغيم في تصريحات خاصة ل”الساعة ٢٤” اليوم الاثنين مؤكدا أن الجيش الليبي المستهدف ما هو إلا حامٍ لثروات البلاد ومنشآتها الحيوية.

وختم دغيم مشيرا إلى أن فتح النفط الآن سلما أو حربا هو غاية الغزو التركي، ليبقى السراج مستفردا بالسلطة إلى الأبد، ويفشل كل فرص الحوار والمسارات السياسية بعد إلغاء دور النفط كورقة تفاوض تضمن ثوابتنا بشكل دستوري وليس شفويا.