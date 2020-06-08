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«دغيم» لـ «السفير الأمريكي»: الشعب هو من أغلق النفط والجيش حامي ثرواته

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على تصريحات السفير الأمريكي بشأن فتح النفط، قائلا إن الشعب الليبي المحروم من عوائده لسنوات هو من أغلقه أمام تمويل المرتزقة والمليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وأضاف دغيم في تصريحات خاصة ل”الساعة ٢٤” اليوم الاثنين مؤكدا أن الجيش الليبي المستهدف ما هو إلا حامٍ لثروات البلاد ومنشآتها الحيوية.

وختم دغيم مشيرا إلى أن فتح النفط الآن سلما أو حربا هو غاية الغزو التركي، ليبقى السراج مستفردا بالسلطة إلى الأبد، ويفشل كل فرص الحوار والمسارات السياسية بعد إلغاء دور النفط  كورقة تفاوض تضمن ثوابتنا بشكل دستوري وليس شفويا.

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إغلاق النفط الجيش الوطني الليبي السفير الامريكي زياد دغيم فتح النفط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • إغلاق النفط الليبي – هو عملية حكيمة من الطرفين – فعملية الادارة الحكومية للبلاد وتسيير أعمالها لا تعتمد على تصدير. النفط ومبيعاته – الان الدولة الليبية بالكامل – تحتاج لصيانات ومعدات واليات وصيانات لدعم المحتوى الاقتصادي لعدة قطاعات أخزى – قطاعات البنية التحتية – وقطاعات الطرق والنظافة العامة – وصيانة الآبار النفطية – وكذلك إيجاد منظومة جديدة لتطوير الموانيء البحرية وحركة الشحن البحري – وتطوير قطاع الطيران المدني والية خدمات المطارات الليبية بشكل عام وصيانتها . وتركيب منظومات للطواريء . كل هذا يحتاج لغلق النفط الليبي حتى تتم عملية الخدمات الرءيسية من طرف الدول التي تحاول تسريع عملية فتح النفط الليبي الخام بالمقابل الزهيد الذي يقدمونه لليبيين وليبيا – – وخاصة الدول العربية الاي تعاني من اضطرابات سياسية وحزبية وطاءفية مثل مصر ولبنان والعراق . وطبعا دول الخليج الذين يصدرون النفط بأسعار زهيدة للاجانب حتى تهاوت الأسعار وارتفعت العملات الاخرى عن العملات وتراجع الصتاعات العربية والمحلية والاعتماد على الاستيراد والتصدير من الخارج بشكل ملحوظ …!!!! –
    فلهذا من حق الليبيين إغلاق النفط الليبي حتى تتلقى ليبيا الخدمات المطلوبة من الخارج في الوقت الحالي لكل اساسيات البنية الاساسية وبجودة عالية لقطاعاتها العامة . HDQ.

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