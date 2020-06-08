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إعلامي سعودي: الساعات القادمة في ليبيا ستشهد متغيرات عديدة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الإعلامي السعودي عضوان الأحمري، أن الساعات القادمة في ليبيا ستشهد متغيرات عديدة.

وكتب «الأحمري»، عبر تغريدة له على “تويتر”: “الساعات القادمة في ليبيا، إما فتح صفحة سلام لوقف نزيف الاقتتال، أو دخول لاعبين جدد في خارطة الصراع لوقف التغوّل التركي واستئصال مرتزقة المال”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلنوا عن مبادرة «ليبية ليبية» جديدة تهدف إلى إنهاء النزاع فى البلاد، وإخراج القوات الأجنبية منها وضمان سيادتها واستقرارها.

وينص «إعلان القاهرة» على مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار فى عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5»

ويقضى الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها»، حتى يتمكن «الجيش الوطني» من «الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسى منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستورى ينظم العملية السياسية فى البلاد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • The Egyptians are telling the Turkish lunatic & its local (Sherkess) & foreign paid Militia (ISIS) that
    they are ready to play & destroy all of the hide outs & tricks in order to sustain a productive , strong & a very safe neighbor
    The Turks, Qatar, & its agents whom have modeled themselves as Satanic angels will settle for nothing less than self destruction & Money($petro$) fraud laundry
    The Libyan tragedy since 2011 was masterminded by the UN & other weasels and up to now, the UN stands as an ugly painted Donkey Status- and totally senseless to the continued failed state of Libya
    They are currently looking for another ( UN Libya valueless negotiator )
    & useless & probably an informative or operative for a foreign country ‘s Intelligence Agency
    UN works to bless (foreign fighters smugglers & its default to enforce destruction) and catastrophically seal its ugly END thru valueless UN Reps or pitch inn- ready Tents to host the forced locals
    Should not the non-extent International Criminal Court immediately indict many UN Reps & the Turkish open & well-documented smuggling operations of many serious criminals, EX-ISIS, ALNusra & other savages from any cave & willing to work as a robot and only & only to kill or murder any Libyans & get fed & paid, is NOT that a serious international criminal conduct
    The UN is the biggest Satan

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