نواب برقة يشيدون بإعلان القاهرة ويدعون الليبيين للاصطفاف وراء الجيش

نتقدم بالشكر لفخامة رئيس دولة مصر العربية على إطلاق إعلان القاهرة وتوحيد قيادتي ليبيا السياسية والعسكرية فى مبادرة وطنية أملين استكمال الجهود لتحقيق أوسع دعم دولي وانطلاق الحوار السياسي موحده السياسي بعد التزام الجيش بكل ما عليه فى المسار الأمنى الدولي.

وتابع النواب، أن هذا الإعلان قد وحد الصفوف وقطع الطرق أمام المتربصين وأصحاب الفتنة بين مجلس النواب وقيادة الجيش وساء كانوا الأعداء أو المندسين ونخاطب الأمة الليبية بأن وحدتها على المحك فلا مبرر لاستمرار الحرب وتحويله من بعده السياسي إلى غزو جهوي مرفوض لإعادة نشر التطرف الإسلامى والفوضوي والإرهاب بإقليم برقة ونختم بدعوة شعبنا إلى التوحد ونبذ الفرقة والاصطفاف تحت القيادة أمام الغزو المحتمل للدفاع عن شرفكم وثرواتكم ومستقبل أبنائكم .