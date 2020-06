غدامس .. التجهيز لإطلاق حملة مسح وبائي بالمدينة

أعلن المجلس البلدي غدامس، الاثنين، أنه سيتم البدء في

حملة للمسح الوبائي المجتمعي بالمدينة، تحت إشراف اللجنة العلمية الاستشارية العليا

لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأوضح المجلس، في بيان

له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن المسح الوبائي

سينطلق بالتعاون بين نقابة المهن الطبية المساعدة غدامس وكلية الطب البشري بجامعة طرابلس،

مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى رصد نسب الإصابة والتعافي من خلال أخذ عينات من الدم

وإجراء الاختبارات السريعة عليها .

