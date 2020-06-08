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اليونان تعلن ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت وزارة الخارجية اليونانية، بالمبادرة المصرية الجديدة “إعلان القاهرة”، لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.

ودعت الخارجية اليونانية، في بيان لها، لإنسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المجموعات المسلحة، وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.

وأشارت وزارة الخارجية اليونانية في ترحيبها عن المبادرة بأنها: “تسلط الضوء على المبادئ الرئيسية للمجتمع الدولي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واتفاقية برلين، وهي احترام الوحدة والاندماج واستقلال ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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