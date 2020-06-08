شعبة الإعلام الحربي أشارت لمقتل ضباط أتراك.. طيران الجيش يدمر سرية مدفعية كاملة للوفاق كانت تتجه إلى سرت

أخبار ليبيا24

دمرت طائرات الجيش الوطني الليبي فجر اليوم الإثنين سرية مدفعية كاملة لقوات الوفاق المدعومة من تركيا أثناء تحركها صوب مدينة سرت في محاولة لنزعها من قوات الجيش، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وفق ما ذكرته شعبة الإعلام الحربي للجيش.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “طائراتنا تُدمر سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوتزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة”.

وأضافت، “أكدت مصادر الرصد التابعة لجيشنا الوطني أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين عناقت الرمال أجسادهم بعدما بدؤوا التحرك المتهور تجاه سرت التي ستكون آمنة مطمئنة رغم كيد الغزاة الأتراك ومليشياتهم”.

وعاودت مقاتلات سلاح بالجيش الوطني، استهداف قوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور شرق مصراتة وذلك لوقف محاولة تقدمها إلى سرت. وقالت شعبة الإعلام الحربي في وقت لاحق إن “طائرات سلاح الجو بالقوات المسلحة تنفذ عدة ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الحشد المليشياوي المدعومين تركياً في محاور شرق مصراتة”.

وكانت ضربات سلاح الجو قد سأفرت عن مقتل العشرات وتدمير آليات تابعة لحكومة الوفاق كانت تتجه إلى مدينة سرت. وقالت مصادر إن الضربات أدت إلى مقتل نحو 31 من مقاتلي قوات الوفاق.

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