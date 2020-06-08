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شعبة الإعلام الحربي أشارت لمقتل ضباط أتراك.. طيران الجيش يدمر سرية مدفعية كاملة للوفاق كانت تتجه إلى سرت

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دمرت طائرات الجيش الوطني الليبي فجر اليوم الإثنين سرية مدفعية كاملة لقوات الوفاق المدعومة من تركيا أثناء تحركها صوب مدينة سرت في محاولة لنزعها من قوات الجيش، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وفق ما ذكرته شعبة الإعلام الحربي للجيش.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “طائراتنا تُدمر سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوتزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة”.

وأضافت، “أكدت مصادر الرصد التابعة لجيشنا الوطني أنها تحمل عدد من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين الذين عناقت الرمال أجسادهم بعدما بدؤوا التحرك المتهور تجاه سرت التي ستكون آمنة مطمئنة رغم كيد الغزاة الأتراك ومليشياتهم”.

وعاودت مقاتلات سلاح بالجيش الوطني، استهداف قوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور شرق مصراتة وذلك لوقف محاولة تقدمها إلى سرت. وقالت شعبة الإعلام الحربي في وقت لاحق إن “طائرات سلاح الجو بالقوات المسلحة تنفذ عدة ضربات جوية استهدفت  تجمعات لقوات الحشد المليشياوي المدعومين تركياً في محاور شرق مصراتة”.

وكانت ضربات سلاح الجو قد سأفرت عن مقتل العشرات وتدمير آليات تابعة لحكومة الوفاق كانت تتجه إلى مدينة سرت. وقالت مصادر إن الضربات أدت إلى مقتل نحو 31 من مقاتلي قوات الوفاق.

 

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  • مستحيل اردوغان يعترف بمقتل ضباط له او جنود وفرصة للجيش الوطنى لقتل المزيد منهم فجبهة مصراته فرصة ذهبية للوصول للمصاريت فى عقر دارهم وتدميرهم ليكونوا الاضعف بين المليشات الاخرى من طرابلس والزنتان فيكونوا عبيد عندهم فالكل ينتظر هذه اللحظة للانتقام منهم من المدن الاخرى فعلى الجيش التركيز على مصراته فهى مفتاح تحرير ليبيا كلها وكسر انف الخوان

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  • تحرير مصراته يعنى تحرير ليبيا وحسنا ان يركز الجيش الوطنى على استنزاف المصاريت فى المنطقة بين سرت ومصراته وعلى الدول الداعمة للجيش الوطنى تقديم اسناد بحرى وجوى لاقتحام مصراته واستخدام قوة الجيش كاملة فى الهجوم على المدينة النجسة والخائنة فاذا كانت مليشيات مصراته لاتريد دمارها فلتنسحب منها ليدخلها الجيش كما فعل الجيش فى ترهونة حرصا على منع دمارها وكذلك دمار مصراته يتحمل مسؤليته مليشيات مصراته

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