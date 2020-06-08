شاهد| تطورات ليبيا.. كيف أصبحت خريطة النفوذ العسكري على الأرض؟

خلال الأيام الماضية، نجحت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في السيطرة على قاعدة الوطية ومطار طرابلس الدولي ومدينتي ترهونة وبني وليد، لينتهي أي وجود لقوات المشير خليفة حفتر في غرب ليبيا.

كما أعلنت حكومة الوفاق التقدم نحو مدينة سرت، لينتقل الصراع لأول مرة منذ سنوات من الغرب الليبي ويتجه بناحية الشرق، وتخرج حكومة الوفاق من الحصار الذي دام سنوات.

وتدور المعارك الحالية غرب مدينة سرت بمسافة تتراوح بين 20 إلى 50 كيلومترا غرب مدينة سرت ما بين المحطة البخارية وبلدة الوشكة، التي شهدت خلال الساعات الماضية حالات من الكر والفر بين الطرفين.

و بالنسبة لخريطة النفوذ، فتسيطر قوات حفتر على الشرق الليبي كامل، وعلى منطقة الشرق الجنوبي ومدينة الجفرة، بينما تسيطر حكومة الوفاق على الغرب كامل.

أما الجنوب الغربي، فأعلنت بعض الكتائب في سبها تبعيتهما لحكومة الوفاق، كما أعلنت بلدية الشويرف تبعيتها لطرابلس.

وأفاد مصدر محلي لقناة الحرة أن مجموعات أمنية بسطت سيطرتها على مديرية أمن مدينة سبها، وذلك بعد سحب قوات الداخلية التابعة لحفتر، كما أعلن المجلس العسكري لبلدة برقن الشاطئ جنوب غرب ليبيا تبعيته لحكومة الوفاق.

وكانت مصر أعلنت خلال الساعات الماضية بحضور المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي عن مبادرة لحل النزاع تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

إلا أن حكومة الوفاق رفضت هذه المبادرة واستأنفت هجومها على مدينة سرت الليبية من ثلاث محاور.

المعارك في سرت

من جانبه، قال أحمد المسماري الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي” إن قوات الجيش شنت هجوما مضادا على قوات الوفاق المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة شرق مصراتة وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع التابعة للوفاق من قبل مقاتلات الجيش.

وأعلن أن “الجيش الليبي” أفشل محاولة قوات الوفاق في الهجوم على مدينة سرت، وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت بتغطيةٍ جوية من قبل السلاح الجوي.

وأكد عدد من شهود العيان لقناة الحرة أن المواجهات وصلت فقط إلى ضواحي مدينة سرت وأن قوات حكومة الوفاق وصلت إلى ضواحي المدينة ثم تراجعت إلى الغرب بعد ذلك مساء السبت.

وقتل نحو 42 عنصرا في طرفي النزاع الليبي خلال المواجهات السبت، حيث قتل 35 من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق جراء القصف الجوي الذي تعرضت له القوات في ضواحي سرت بينما أصيب نحو 50 آخرين، بحسب مصدر طبي في مصراتة.

كما أفاد مصدر عسكري في قوات حفتر أن سبعة جنود على الأقل قتلوا جراء المواجهات التي جرت في ضواحي سرت.

بينما أكد خالد المحجوب رئيس إدارة التوجيه المعنوي في الجيش في تصريح لقناة الحرة أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم قوات الوفاق واستعادت بلدة الوشكة الواقعة بين مصراتة وسرت.

وفي المقابل قال محمد قنونو الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق إن سلاح الجو نفذ ثلاث ضربات قتالية شرق المحطة البخارية في سرت في وقت متأخر السبت، دمّرت خلالها آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفع ونجحت في تحييد عشرة عناصر من قوات حفتر.

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عن إسقاط طائرة مسيرة داعمة لقوات خليفة حفتر من طراز وينج لونج غرب مدينة سرت.

وأرسل طرفا النزاع تعزيزات عسكرية ضخمة غرب وشرق مدينة سرت وسط الساحل الليبي.