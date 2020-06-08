الأمم المتحدة تطلق مبادرة جديدة لنشر المعلومات الموثوقة عن فيروس كورونا

أطلقت الأمم المتحدة مبادرة جديدة بعنوان #Verified، لأجل نشر معلومات يُمكن الوثوق بها، ونصائح منقذة للحياة وقصصا تروي أفضل إبداعات الإنسان.

وعن سبب إطلاق هذه المبادرة، أوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي: “مشروع يتخطى بأهميته حدث الهبوط على سطح القمر، والألعاب الأولمبية، وبناء أطول ناطحة سحاب أو أطول جسر في العالم. آلاف الأشخاص وحّدوا جهودهم في هذا المشروع: طبيب يعمل في الجانب الآخر من الدولة، أهل يعلّمون طفلهم في المنزل، عالِم يسعى إلى تطوير لقاح، ممرض يعمل على مدار الساعة، وأنتم، نعم أنتم الذين تقرؤون هذا النص. الكل يعمل لتحقيق هدف مشترك: الاعتناء ببعضنا بعضًا”.

وأشارت الأمم المتحدة، أن الناس تبحث عن معلومات حول الحفاظ على سلامتهم، وأضافت: “لن نتمكّن من احتواء الفيروس وآثاره إلا إذا أُتيحت لكل شخص إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوق بها. إنّ Verified هي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة للتصدّي للمعلومات غير الدقيقة والكاذبة من خلال توفير محتوى يمكن الوثوق به: معلومات منقذة للحياة ونصائح قائمة على وقائع وقصص تروي أفضل إبداعات الإنسان. ابحثوا عن الشارة بعلامتَي صح”.

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