إيطاليا تعلن تأييدها لأي مبادرة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم، تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعية جميع الأطراف الليبية لاستئناف المفاوضات العسكرية “5+5” في جنيف.

وقالت الوزارة، في بيان، إن روما علمت بالاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مضيفة: “كانت إيطاليا دائماً داعمة لأي مبادرة، يمكن قبولها من جميع الأطراف المعنية وفي إطار عملية برلين لصالح حل سياسي للأزمة الليبية”.

وأضافت الوزارة: “وتحقيقا لهذه الغاية، تأمل إيطاليا أن تشارك جميع الأطراف بحسن نية وبروح بناءة في استئناف مفاوضات 5 + 5 لصياغة وقف دائم لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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