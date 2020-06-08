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إيطاليا تعلن تأييدها لأي مبادرة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم، تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعية جميع الأطراف الليبية لاستئناف المفاوضات العسكرية “5+5” في جنيف.

وقالت الوزارة، في بيان، إن روما علمت بالاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مضيفة: “كانت إيطاليا دائماً داعمة لأي مبادرة، يمكن قبولها من جميع الأطراف المعنية وفي إطار عملية برلين لصالح حل سياسي للأزمة الليبية”.

وأضافت الوزارة: “وتحقيقا لهذه الغاية، تأمل إيطاليا أن تشارك جميع الأطراف بحسن نية وبروح بناءة في استئناف مفاوضات 5 + 5 لصياغة وقف دائم لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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