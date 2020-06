طبرق الطبي يطالب بتوفير الأمن لحماية الأطباء من الخارجين عن القانون

طالب مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي، الإثنين، مدير الأمن، وعميد بلدية طبرق، بعودة الشرطة لحماية وتأمين المركز من اعتداءات الخارجين عن القانون.

وأوضح الجالى فى تدوينة له عبر صفحة المركز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأطقم الطبية مهددة من قبل بعض الخارجين عن القانون و معرضون للخطر بصفة يومية، أثناء تأدية عملهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأبدى الجالى تخوفه من التعامل مع حالات كورونا الموجبة بسبب هؤلاء الخارجين عن القانون خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى جنوب البلاد، لافتا إلى أن الفترة التي كان المركز مؤمن من قبل أفراد الشرطة كان العمل يسير بسهولة.

