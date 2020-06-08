المغرب يؤكد أن “الصخيرات” أساس أي حل في ليبيا

أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الأحد مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق فقد أكد الوزير المغربي على أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.

وأكد الجانبان بحسب حكومة الوفاق على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. ومن جانبه أطلع سياله نظيره المغربي على آخر التطورات الميدانية والسياسية في الساحة بعد التغيرات التي طرأت مؤخرا على المشهد العسكري.

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