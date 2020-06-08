ليبيا الان

المغرب يؤكد أن “الصخيرات” أساس أي حل في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الأحد مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق فقد أكد الوزير المغربي على أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.

وأكد الجانبان بحسب حكومة الوفاق على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. ومن جانبه أطلع سياله نظيره المغربي على آخر التطورات الميدانية والسياسية في الساحة بعد التغيرات التي طرأت مؤخرا على المشهد العسكري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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