النمروش متوعدا معيتيق.. لنا موعد مع المتخاذلين وضعفاء النفوس

توعد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بعد الاتهامات التي وجهت له بالتواطؤ بعد اتصاله بـ آمر ما تسمى بغرفة عمليات سرت والجفرة بيت المال، ليطلب منه التراجع إلى حدود سرت وعدم مهاجمتها والانسحاب إلى بويرات الحسون، بعد أن وهمه بأن هناك اتفاقا روسيا على ذلك.

وقال النمروش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنهم سائرون في طريقهم حتى السيطرة على كافة المدن الليبية، وأن لهم موعد مع المتخاذلين وضعاف النفوس.

وأضاف النمروش، أنهم لن يكترثوا لهذه المسرحية التي وصفها بالفاشلة مؤكدا أنها جاءت للتغطية على تقدمات الوفاق.

هذا ويذكر أن الناطق باسم ما تسمى “عملية بركان الغضب”، عبد المالك المدني، الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بأنه السبب في تراجع قوات الوفاق إلى حدود سرت بعد أن تحدث إلى آمر ما تسمى بغرفة عمليات سرت والجفرة، وطالبه بعدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر مشددا على ضرورة انسحاب قوات الوفاق إلى بويرات الحسون، بعد أن وهمه بأن هناك روس بالمدينة.

