قرقاش : هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي فى ليبيا

عقب وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الإثنين، على تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي للمبادرة المصرية بشأن ليبيا، قائلا إنه يعزز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري فى ليبيا، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي.

وأكد قرقاش فى تغريده له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرن مضى عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي”.

وأشار قرقاش إلى أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي فى ليبيا وأولها استمرار الإقتتال، مشيرا إلى أن هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، و رفض لشرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية”.

