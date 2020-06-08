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التونسية «وفاء الشاذلي»: انسحاب الجيش الوطني الليبي لم يكن هزيمة وأراهن على الأيام المقبلة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حيت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، بطولات الجيش الوطني الليبي، وقالت إنه شرف لليبيا لأنه ضرب موعداً مع التاريخ، وذلك في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الإثتين.

قالت “الشاذلي”: “عندما سمعت تصريحات المتحدث باسم الميليشيات المدعو قنونو، الذي كان كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد تأكدت من أن حكومة الوفاق ليست فقط إجرامية وعميلة بل تتمتع بكم من الغباء اللامحدود”.

أضافت “الشاذلي”: “للأسف يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعل العدو بعدوه! ستثبت المرحلة القادمة أن هذه الحكومة دخلت المصيدة كالفأر بنفسها! وتحياتي لبطولات الجيش العربي الليبي الذي شرف ليبيا وضرب موعدا مع التاريخ وغبي من يتصور أن انسحابه كان هزيمة ! أراهن ان الايام المقبلة ستبوح بالعكس ويضحك جيدا من يضحك أخيراً”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المشير حفتر ثعلب الصحراء الليبي رسم خطة محكمة للإيقاع بقوات الغبى فايز السراج واستدراجها خارج الكتلة السكنية وجهز فرقة اعدام من أكثر الطائرات الروسية تفوقا كشفت امريكا سرها ، وحصدهم اليوم وأوقع بهم خسائر جسيمة من بينهم ضباط اتراك كبار ومرتزقة سوريون وعشرات الآليات فهربوا كالفئران من حيث أتوا وعرفوا أن حفتر أوقعهم فى كمين محكم. هذا يدلل على صحة مقولتك وليفخر جنود الجيش الوطنى الليبي بقائدهم ثعلب الصحراء الذى تظاهر بالانسحاب التكتيكى الخادع وصدق الأغبياء أنفسهم

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  • الحمد لله والعزة لله والله اكبر
    خروج الجيش من طرابلس هو خروج السكان من بيت الجرزان
    فالارهابين هم حثالة يختبئون داخل بيوت المدينة يضرب ويختبئ بالمطبخ او الحمام
    تماما هم جرزان واذنابهم الاتراك سيخسروا الرهان علي الجرزان
    لذلك
    الجيش العربي الليبي خرج
    خوفا علي اهالي طرابلس حيث اخذ الكلاب الاتراك والدواعش يقصفون الاحياء بلا تمييز وكأنها صحراء حرب فقتلوا كثيرا من المدنيين الابرياء
    وهم لا يهمهم فليس لهم اهل ولا ولد يبكون عليه تماما مثل الاخوان المفسدين
    هم يريدوا نتيجة مهما كان الدمار كما فعلوا بسوريا التي دمروها بهذه الطريقة
    الجيش العربي الليبي لو فعل ذلك من البداية مثلهم كان خلص المعركة في ايام
    وكانت المليشيات سحقت وبالمقابل خربت طرابلس
    فكيف وهو الذي جاء بناء علي ندتء اخلها خلصونا من المليشيات الاجرامية
    لذلك
    كان المشبر حفتر في اول رساله لجنوده
    حافظوا علي قواعد الاشتباك بعدم التوجيه للضرب الا علي المليشيات فقط
    وهذا مااطال امد الصراع وكان لن ينتهي
    بهذه الطريقة لان الفئران صعب قتلها وهي مختبئة كما كانوا يفعلون بسوريا
    فقرر الجيش الخروج بذكاء وحكمة
    خوفا علي المدنيين العزل لانه لن يبادل الجرزان العشوائية القاتلة لاهله مدنيين طرابلس الذين جاءوا من اجلهم تثبيت اركان الامن بالدوله
    لذلك الاخوان المفسدين باسلوبهم
    يانحكمكم يانقتلكم
    واللص الدولي الارهابي اردوغان الدموي
    ينفذ هذا العوان الدموي بقتل المدنين ولا عزاء للقتلي المدنيين
    وتجدوا النتيجة
    حينما خرجت الجرزان من مصراته باتجاه سرت تم اصطيادهم وفروا الي مصراتة
    يحملون قتلاهم واذيال الهزيمة والعار الاردوغانية الداعشية
    واليوم مصر اطلقت اعلان القاهرة مصنوعة بيد الليبين رئيس مجس النواب المستشار عقيله صالح و القائد العام المشير خليفة حفتر
    ولاقت موافقة وقبول كل العالم
    والاعلان سياسي واقتصادي
    ومنها الا يصر احد الاطراف ان الحل عسكري فقط
    فنحن دعاة سلام لا دعاة حرب
    وطبعا خرج الصبي السراق صبي عدو العرب الشيطان اردوغان
    ليرفض اعلان القاهرة واصرارهم علي الحرب
    ومصر اوضحت انها لن تترك الشيطان القذر عدو العرب يقتل الليبين
    وسيكون جند الله الذين زكاهم رسول الله
    انهم خير اجناد الارض سيقوموا بمسحهم
    بإذن الله مولاهم وناصرهم
    بكسر شوكة
    زعيم ارهابيي العالم اردوغان واتراكه ودواعشه
    ومسح الاخوان المفسدين بليبيا
    ويسقط بعدها اوراق شجرة المر والفساد
    الغنوشية في تونس والجزائر والمغرب
    وكل بلاد العالم
    وصدق الله العظيم

    وكان حقا علينا نصر المؤمنين

    وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله العظيم
    لعباده المؤمنين
    وآخر دعونا نقول
    الحمد لله رب العالمين

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