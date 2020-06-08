التونسية «وفاء الشاذلي»: انسحاب الجيش الوطني الليبي لم يكن هزيمة وأراهن على الأيام المقبلة

حيت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، بطولات الجيش الوطني الليبي، وقالت إنه شرف لليبيا لأنه ضرب موعداً مع التاريخ، وذلك في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الإثتين.

قالت “الشاذلي”: “عندما سمعت تصريحات المتحدث باسم الميليشيات المدعو قنونو، الذي كان كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد تأكدت من أن حكومة الوفاق ليست فقط إجرامية وعميلة بل تتمتع بكم من الغباء اللامحدود”.

أضافت “الشاذلي”: “للأسف يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعل العدو بعدوه! ستثبت المرحلة القادمة أن هذه الحكومة دخلت المصيدة كالفأر بنفسها! وتحياتي لبطولات الجيش العربي الليبي الذي شرف ليبيا وضرب موعدا مع التاريخ وغبي من يتصور أن انسحابه كان هزيمة ! أراهن ان الايام المقبلة ستبوح بالعكس ويضحك جيدا من يضحك أخيراً”.