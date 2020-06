كشف موقع أفريكا انتلجنس الفرنسي ، الإثنين، أن شركة السادات العسكرية التركية بقيادة الظابط التركي السابق عدنان تانفردي ، و قائد ما تسمى بكتيبة 17 فبراير فوزي بوكاتيف، استغلت تحالف أردوغان والسراج فى ليبيا وعملت على تدريب الميلشيات في حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج على القتال فى ليبيا.

وأوضح الموقع فى تقرير طالعته ليبيا 24 أن شركة السادات كانت تبحث منذ عدة أشهر للحصول على عقود تدريب في أعقاب التدخل التركي في ليبيا.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اعترف بوجود عدد من الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين فى ليبيا يقاتلون بجانب قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش .

The post “أفريكا انتلجنس”: شركة السادات التركية تدرب مليشيات الوفاق في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24