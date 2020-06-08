«الاتحاد الأوروبي»: شددنا على «سيالة» ضرورة المشاركة في محادثات «5 + 5» لوقف إطلاق النار في ليبيا

أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا: مكالمة مع وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد طاهر سيالة، تناول فيها التطورات الأخيرة في ليبيا.

قال “بوجيا” في بيان للبعثة على فيسبوك، اليوم الإثنين: “شددت فيها على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5 + 5 تحت رعاية البعثة الأممية والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، على أمل أن التطورات الأخيرة على أرض الواقع سوف تؤدي أيضا إلى العودة إلى المسار السياسي. كما شددت على الالتزامات الإنسانية للأطراف المتنازعة بضمان حماية المدنيين” على حد قوله.

أضاف رئيس البعثة في ليبيا: “كما تمت مناقشة عملية ايريني وتفويضها للمساهمة في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بالإضافة إلى دورها في كبح معاملات النفط غير المشروعة ما يدل على ذلك تعطيل محاولة حديثة من قبل احدى بواخر العملية لتحميل النفط انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.