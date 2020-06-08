ليبيا الان

المجزرة الثالثة في أقل من إسبوع.. بالفيديو | الطيران التركي المسير يستهدف 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال غرب سرت

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بعد مجزرتي قصر بن غشير والعائلات النازحة جنوب سرت إرتكب الطيران التركي المسير فجر اليوم الإثنين مجزرة جديدة بمنطقة الـ30 غرب مدينة سرت راح ضحيتها 5 أفراد من عائلة الفيتوري بينهم نساء وأطفال وسيدة ورجل مسن ليكون إجمالي ضحايا هذه المجزرة الجديدة للطيران التركي 7 مدنيين.

وأكد شهود عيان في مدينة سرت وفاة كل من : الطفل صالح سالم الفيتوري، والطفل أحمد سالم الفيتوري، والطفلة سلسبيل سالم الفيتوري، ووالدتهم نجاة صالح، ووالدهم صالح الفيتوري.


 

كما سقط جراء هذا القصف المكثف كل من علي فرج اشتيوي، وردة صالح بنور.

هذا ولم يمر إسبوع من مجزرة حي المنارة بقصر بن غشير يوم 3 يونيو التي إرتكبها الطيران المسير التركي وراح ضحيتها 12 من المدنيين بينهم نسهاء وأطفال حولتهم الطائرة التركية إلى أشلاء.

كما إرتكب الطيران التركي المسيرة  مجزرة أخرى يوم الجمعة 5 يونيو جنوب مدينة سرت راح ضحيتها المواطن مصباح فرج السويدي القذافي وهو صاحب مطعم “بوهادي” ووفاة عائلة بينها نساء وأطفال لم يتسنى التعرف على هوياتهم الا أنهم قد يكونون من نازحي مدينة ترهونة.

وأكد المصدر بأن مصباح القذافي كان في مكان القصف لإستقبال العائلات النازحة إلى منطقة ابوهادي جنوب سرت من مدينة ترهونة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان كلب الصهاينة مجرم حرب يتغاضى المجتمع الدولى عن جرائمه فى ليبيا وسوريا وتركيا الا يستحق ان يتم احالته لمحكمة الجنائية الدولية مثل الاخوانى الحقير عمر البشير عموما حسابه امام الله سيكون اشد وانكى فهو كلب من كلاب النار
    قال تعالى :-
    وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)

    رد