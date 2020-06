عقوب يطالب مديري المرافق الصحية في سرت و الجفرة برفع حالة الطوارئ القصوى

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، الإثنين، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطواري القصوي بأقسام الإسعاف والطواري في سرت ومستشفي ودان والعافية بالجفرة.

‏‎ودعا عقوب في بيان له إلى وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، مطالبا كافة المهن الطبية والطبية المساعدة بالالتزام الكامل بتواجد بأعمالهم.

و ناشد عقوب الأطقم الطبية التى تريد التطوع بالتواصل مع الوزارة لترتيب إجراءات سفرهم لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية بالبلديات، مؤكدا على أن الحكومة المؤقته تعمل على توفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت و تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف قوات الجيش في حربها علي الإرهاب، والجماعات الإجرامية لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة والخارجين عن القانون.

