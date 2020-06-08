الصحة الليبية توجه برفع حالة الطوارئ بهذه المناطق

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى بأقسام الإسعاف والطوارئ في سرت ومستشفى ودان والعافية بالجفرة .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ‎ودعا عقوب إلى وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل وتابع قائلا: “إن البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تضافر كافة الجهود داعيا كافة المهن الطبية والطبية المساعدة الالتزام الكامل بالتواجد بأعمالهم.

وطالب عقوب كل من يريد التطوع من الأطباء بمختلف المجالات الطبية، في عدد من التخصصات التواصل مع وزارة الصحة لترتيب إجراءات سفرهم لتقديم الخدمات العلاجية والاسعافية .

واكد عقوب بأن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة والخارجين عن القانون .

وأضاف وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في سرت من أولويات واهتمامات وزارة الصحة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا .

وأكد وزير الصحة، على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داعيا إلى أهمية التزام الأسر بالتباعد الاجتماعي خاصة في ظروف استثنائية ومرحلة فارقة من تاريخ ليبيا.