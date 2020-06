أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، الأحد، أن اللقاء مع المسؤولين الروس كان باتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح معيتيق في تصريحات إعلامية، أن كل التفاصيل التي نوقشت في موسكو، تم إبلاغها لـ السراج، بشكل رسمي، لافتا إلى أن ليبيا جزء من المنظومة الدولية، مؤكدا أن الرسالة التي وصلت إليه كانت واضحة وكان لابد من إبلاغ الرئاسي بها.

وأكد معيتيق، أنه تم إبلاغ القيادات العسكرية بتفاصيل الرسالة ولم توجه التعليمات لأي جهة بشكل فردي، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق تعمل بشكل جماعي وهي من تتحمل أعباء مسؤوليتها.

هذا ويذكر أن الناطق باسم ما تسمى “عملية بركان الغضب”، عبد المالك المدني، الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، بأنه السبب في تراجع قوات الوفاق إلى حدود سرت بعد أن تحدث إلى آمر ما تسمى بغرفة عمليات سرت والجفرة، وطالبه بعدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر مشددا على ضرورة انسحاب قوات الوفاق إلى بويرات الحسون، بعد أن أوهمه بأن هناك روس بالمدينة.

The post بعد وقف الهجوم على سرت.. معيتيق: السراج على علم بكل شيء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24