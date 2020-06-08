المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقلي الفيل والشرارة النفطيين جنوب غرب البلاد بعد استئناف إنتاج الخام منهما عقب تواقف دام أشهر.

وأعلنت المؤسسة في بيان استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي اعتبارا من مساء أمس الأحد، مؤكدة «رفع القوة القاهرة عن صادرات الخام من حقلي الشرارة والفيل اعتبارا من يومي الأحد والاثنين».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «ستباشر المؤسسة عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن. كما يمكنني تأكيد وصول الخام إلى مصفاة الزاوية التي ستستأنف عملياتها لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج».

وتوجه صنع الله باسم مجلس إدارة المؤسسة بالشكر لكافة مستخدمي قطاع النفط المتواجدين في الحقول لما بذلوه من جهود استثنائية لإعادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة الضرورية، مشيدا بالأصوات الوطنية التي دعمت المؤسسة والجهود الدولية التي طالبت بإعادة التشغيل، آملا أن يعود الإنتاج إلى كافة الحقول الليبية في أقرب وقت ممكن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل الفيل ستبدأ بقدرة 12 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال اسبوعين بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

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وعقب الإعلان عن استئناف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، أعلنت كل من سفارة الولايات المتحدة والسفارة الفرنسية لدى ليبيا، عن ترحيبها بهذه الخطوة وجددتا الدعوة إلى إعادة فتح الحقول واستئناف الانتاج وابعاد القطاع عن النزاعات العسكرية والتجاذبات السياسية.

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