الكبير يناقش مع وفد من البعثة الأممية الصعوبات المالية التي تواجه النازحين

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير, مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة يعقوب الحلو، القضايا الإنسانية والصعوبات المالية التي تواجه النازحين والمهجرين في ليبيا في ظل الأحداث الجارية وتفشي وباء كورونا المستجد، بحسب ما نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المصرف أن ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، إليزابيت هوف، عبرت خلال الاجتماع عن تقديرها لجهود مصرف ليبيا المركزي المبذولة واستعداده للتعاون وتذليل العقبات التي تواجه فرق المنظمة ومكاتبها في تنفيذ خطتها للاستجابة الإنسانية في ليبيا.

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