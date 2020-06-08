المسماري: نعلن بداية العمليات العسكرية “دون توقف”

المسماري: بعد رفض حكومة الوفاق مبادرة وقف إطلاق النار، نعلن بداية العمليات العسكرية دون توقف
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
المسماري: بعد رفض حكومة الوفاق مبادرة وقف إطلاق النار، نعلن بداية العمليات العسكرية دون توقف
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الاخوان وقعوا فى الفخ حيث تم اعلان مبادرة سلام ظاهرها سلام ولكنها غطاء لعملية عسكرية كبرى للجيش الوطنى مدعوم بالجيش المصرى هذه المرة وتم اختيار ارض المعركة بعناية بين سرت ومصراته حتى يتم سحق المصاريت فنتغير خريطة المليشيات فى طرابلس ويتناحروا فيما بينهم عسكريا فينتفض اهل طرابلس ضدهم فتعمد تقديم المبادرة من قاهر الاخوان هدفه عسكرى بضوء اخضر دولى لكسر انف اردوغان
ياكلب حفتر ياحمار بنغازي من قال لك بأنك على حق سينتهي دورك بتصفيتك وسأضع عصبة في زكك وها هريسة الوطن القبلي أدهن باها زكك باش يشد ياحارس إقطعوا رأسه وكراريزه وعلقوهم على باب المدينة النصر للأبرياء ستفتح السفارات وسيدخل كل شعوب العالم الى ليبيا عبر حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لأنه حكيم وليس عنده حكم وحشي مثلكم ياكلاب الماسونية الصهيونية رغم أخطاء وجرائم السراج ولكنه عالأقل أفضل منكم وسلملي على أبوك حفتورة وأعطيه هدية عصبة في التين
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