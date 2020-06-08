ليبيا الان

المسماري: نعلن بداية العمليات العسكرية “دون توقف”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‏المسماري: بعد رفض حكومة الوفاق مبادرة وقف إطلاق النار، نعلن بداية العمليات العسكرية دون توقف

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الاخوان وقعوا فى الفخ حيث تم اعلان مبادرة سلام ظاهرها سلام ولكنها غطاء لعملية عسكرية كبرى للجيش الوطنى مدعوم بالجيش المصرى هذه المرة وتم اختيار ارض المعركة بعناية بين سرت ومصراته حتى يتم سحق المصاريت فنتغير خريطة المليشيات فى طرابلس ويتناحروا فيما بينهم عسكريا فينتفض اهل طرابلس ضدهم فتعمد تقديم المبادرة من قاهر الاخوان هدفه عسكرى بضوء اخضر دولى لكسر انف اردوغان

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    • ياكلب حفتر ياحمار بنغازي من قال لك بأنك على حق سينتهي دورك بتصفيتك وسأضع عصبة في زكك وها هريسة الوطن القبلي أدهن باها زكك باش يشد ياحارس إقطعوا رأسه وكراريزه وعلقوهم على باب المدينة النصر للأبرياء ستفتح السفارات وسيدخل كل شعوب العالم الى ليبيا عبر حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لأنه حكيم وليس عنده حكم وحشي مثلكم ياكلاب الماسونية الصهيونية رغم أخطاء وجرائم السراج ولكنه عالأقل أفضل منكم وسلملي على أبوك حفتورة وأعطيه هدية عصبة في التين

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