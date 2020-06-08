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“باشاغا” لـ”بلومبرغ الأمريكية”: سنمنع روسيا من إقامة قواعد في سرت والجفرة قبل قبول المفاوضات

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أخبر وزير الداخلية بـ”حكومة السراج” قتحي باشاغا وكالة “بلومبرغ” بأن قواته (المليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين لتركيا) ستمضي قدما في الهجوم على سرت، على الرغم مما قال إنه تحذير روسي تم تمريره لحكومته (الوفاق) بعدم مهاجمة المدينة.

وقال باشاغا في تصريح للوكالة الأمريكية أمس الأحد، وترجمته “الساعة 24″، مدعيا: “عند استعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة في وسط ليبيا، فإن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (الوفاق غير المعتدة من مجلس النواب)، ستكون مستعدة للدخول في محادثات سياسية مع الشرق”.

وأضاف القيادي بمليشيات مصراتة، أن “سرت لها قيمة رمزية للوفاق، لأن التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ساعدهم على هزيمة داعش هناك في عام 2016 بعد وقوع مئات الضحايا” على حد قوله إذ تعد المدينة بوابة لبعض حقول النفط الرئيسية والموانئ.

وزعم وزير داخلية حكومة السراج: “كلفتنا حرب سرت أكثر من 718 شابا، وتكبدت سرت الكثير من التضحيات والدمار لتخليص المدينة من داعش، ولن نسمح بأن تكون سرت تحت أي سلطة باستثناء السلطة الشرعية لحكومة الوفاق”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم سيتوقف بمجرد استعادة سرت والجفرة، قال باشاغا “ستكون هناك مفاوضات مع الشرق”، مردفا: “نحتاج إلى منع روسيا من إقامة قواعد في سرت والجفرة”. على حد زعمه.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • عايش فى غيبوبة فمن انت ياميبون حتى تقف فى وجه دولة عظمى مثل روسيا التى تزل سيدك السلطان المعتوه فى عقر داره فى ادلب ولان الخوان اغبياء فتم جرهم للفخ المنصوب بدقة عالية انسحاب سريع من الجيش من طرابلس ومبادرة من السيسى قاهر الاخوان ليتم رفضها ولو قدمت عن طريق الجزائر او تونس نفس المبادرة فسيتم قبولها فورا ولكن الهدف من المبادرة غطاء سياسى لهدف عسكرى يستغل غباوة الخوان وسحقهم بالطيران المكثف على ابواب سرت وليلا سنرى طيران يقصف مصراته لتعيش فى رعب يجبرها على قبول المبادرة كرهت او الاستمرار مع دمار مصراته وكسر انف الخوان وقلب معادلة المليشيات فى طرابلس بعد سحق المصاريت وكسر انفهم لينتفض اهل المدن الغربية ضد الخوان وهو المطلوب وليس قبول المبادرة لان اى انتخابات حرة تعنى سقوط الخوان ودخولهم السجن فى جميع الحالات

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  • غبي . وهل الامريكان بقوة استخباراتهم واقمارها الصناعيه ودراسة فكركم المنحط وفكر اردوغان يصدقوكم ويقولو تفضلو اكملو المسير .الغبي يفتكر كل الناس اغبياء .

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