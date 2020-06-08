الخارجية الروسية: أوغلو ولافروف أكدا عزمهما تقديم المساعدة للمصالحة الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي اليوم الاثنين تطورات الأحداث الليبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته إثر المكالمة بين لافروف ونظيره التركي، أنهما تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، و”أكدا عزمهما المشترك على تقديم المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة” .

وأضافت أن الوزيرين أكدا أيضا “ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت”.

كما بحث الطرفان الملف السوري حيث “نظرا في سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول منطقة وقف التصعيد في إدلب خاصة بنود البروتوكول الإضافي المعتمد في 5 مارس 2020، لمذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018”.

وتطرق لافروف وتشاووش أوغلو إلى القضية الفلسطينية، وأجمعا على “ضرورة الإسراع في تجاوز الجمود القائم على طريق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدعم من اللجنة الرباعية للوساطة الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، ناقش الوزيران أيضا بصورة مفصلة آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وتركيا في شتى المجالات، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لاستعادة مستوى التعاون على مراحل في ظل الانحسار التدريجي لجائحة كورونا في العالم.