مقتل قائد ما تسمى “كتيبة شهداء الثقيل” التابعة لقوات الوفاق في غارة جوية بمحور سرت

أفادت مصادر

صحفية، اليوم الاثنين، بمقتل علي سالم فكرون القائد الميداني لما تسمى بكتيبة “شهداء

الثقيل”، في غارة لسلاح الجو التابع للجيش بمحور سرت.

وكانت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير سلاح الجو سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر

تركي ‏الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة.

وأضافت الشعبة أن الحافلة تحمل عددا من الضباط الأتراك

‏والمرتزقة السوريين الذين عانقت الرمال أجسادهم بعدما بدأو التحرك المتهور تجاه

‏سرت.

