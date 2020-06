لافروف وأغلو يتفقان على تهيئة الظروف لإجراء “مصالحة بين الأطراف الليبية”

أفادت مصادر صحفية اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو قد تناولا الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي بين

الجانبين.

وبحسب المصادر فقد أكد وزير الخارجية الروسي ، على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة

لإجراء مصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وأضاف لافروف أن

الطرفين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين

مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن تأييدها للمبادرة المصرية التي تهدف

للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا، والتي تعرف باسم “إعلان

القاهرة”.

