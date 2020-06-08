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لافروف وأغلو يتفقان على تهيئة الظروف لإجراء “مصالحة بين الأطراف الليبية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو قد تناولا الأزمة الليبية خلال اتصال هاتفي بين
الجانبين.

وبحسب المصادر فقد أكد وزير الخارجية الروسي ، على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة
لإجراء مصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وأضاف لافروف أن
الطرفين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين
مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن تأييدها للمبادرة المصرية التي تهدف
للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا، والتي تعرف باسم “إعلان
القاهرة”.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Turkey (Satan) should never be part of any -good well- agendas on the behalf
    Libya-
    The Russians are also Satan in disguise
    The best route is to use severe air force power and physically burn all Sherkess, Turks, Syrians & else, including the fake government in Tripoli
    The word mercy or dogs’s rights does not exist or work anymore

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  • ليبيا محرقة الدواعش والإخوان…إنهم يتفقون على تجميع الدواعش والإخوان والإرهابيين وإبادتهم فى محرقة ليبيا…والهطل يصدقون أنهم ينتصرون على الجبش الوطنى الليبي…

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