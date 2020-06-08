أردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، هاتفيا التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وفق خبر مقتضب للوكالة.

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