أردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، هاتفيا التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وفق خبر مقتضب للوكالة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
قالت وكالة الأناضول للأنباء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، هاتفيا التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وفق خبر مقتضب للوكالة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ترامب يقول للاحمق اردوغان دورك انتهى بنقل الارهابيين ودور امريكا سيبدأ بمحاربة من نقلتهم من اجل وجود قوات امريكية تنهب النفط الليبى على طريقة دير الزور فى سوريا
المكالمة المفترضة ؛-
ترامب : الو يا احمق
اردوغان : الو سيدى
ترامب : نقلت كام داعشى ياحمار وكام من جبهة النصرة
اردوغان : 4000داعشى والباقى من جبهة النصرة
ترامب : اوكى ..خلاص التصريح خلص
اروغان : اريد حصة من نفط ليبيا
ترامب : اخرص كلب خرسيس لادمرك بزياطة منة
أضف تعليقـك