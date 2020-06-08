ألمانيا تؤيد “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية

رحّبت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمبادرة “إعلان القاهرة” الهادفة إلى حل الأزمة الليبية سياسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن “الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية “لمبادرة إعلان القاهرة”.

وأضاف المتحدث أن ميركل رأت المبادرة “امتدادا لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية”، وأشادت في هذا الجانب بالجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية.

من جهته، أكد السيسي حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية إلا تفاقماً وعنفاً”.

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