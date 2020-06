الشهاوي: الموقف المصري يرفض أي محاولات لتقسيم ليبيا

قال عضو البرلمان

المصري، تامر الشهاوي، الاثنين، إن ترك الحالة الليبية على ما هي عليه الآن دون مساهمة

دولية حاسمة لصالح بسط عملية الاستقرار سيدفع بها نحو عملية التقسيم.

وأضاف الشهاوي،

في تصريحات صحفية، أن الموقف المصري كان واضحًا من البداية برفضه أي محاولات للتقسيم

في ليبيا وفي سوريا أيضاً.

وشدد على أن الموقف

الدولي الحالي بحاجة إلى خطوات حاسمة حتى لا يفهم بأنه تواطؤ تجاه ليبيا وشعبها خاصة

فيما يتعلق بضرورة الحد من الأدوار الخارجية في ليبيا.

