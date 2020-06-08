مؤكدًا أن السراج طلب منه عدم توضيح حقيقة الاتصال .. معيتيق: باشاغا لاشأن له بالسياسة الخارجية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“تمخض معيتيق فأنجب فارًا”.. عنوان المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، أحمد معيتيق، لتوضيح حقيقة اتصاله بآمر غرفة العمليات “سرت- الجفرة” لوقف الهجوم على سرت، الذي اكتفى فيه بتعنيف الصحفيين، بينما لم يتطرق بكلمة حول الاتصال سواء بالتأكيد أو النفي.

معيتيق قال ، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي، “نقوم بهذا المؤتمر توضيحا لبعض النقاط التي تم تداولها أمس بطريقة خاطئة، لكن بكل أسف فائز السراج أوصى بعدم عقد هذه المؤتمر وقتها لأسباب له خلفية عنها، وفي الحقيقة مبدأ القيادة السياسية للدولة والقيادة العسكرية مترسخ لدينا وهناك فصل بين القيادتين والعسكرية تتبع للسياسية”.

وأضاف “بكل وضوح السراج قال لا داعي لأي كلام في هذا الوقت، ستبقى هذه أمور تخص الدولة الليبية وسيتم البوح بها في وقتها”.

وتابع “نعم الزيارة في روسيا بناء على رسالة موجهة من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، الذي أرسل رسالة إلى الخارجية الليبية يرحب بزيارة أحمد عمر معيتيق ومحمد الطاهر سيالة وزير الخارجية وجميع تحركاتنا كانت مباشرة من السراج”.

وعنف معيتيق صحفية سألته عن تعليقه على تغريدة وزير الداخلية في حكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، وصف فيها معيتيق بـ”الانتهازيين ضعاف النفوس”، قائلا: “ما علاقة تغريدة باشاغا بزيارتي إلى روسيا؟ لم يصلني أي رسالة من وزير الداخلية، ثم أن وزير الداخلية له شؤون الأمن وهذا موضوع ينفصل عن السياسة الخارجية للدولة”.

وردا على حقيقة اتصاله بآمر غرفة العمليات “سرت- الجفرة”، قال “كل ما يطرح يقال، ورئيس المجلس الرئاسي قال لا يتم تداوله في هذا المؤتمر بناء على توصيات السيد الرئيس والاتفاق معه”.

وحول المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، قال: “لا نرى في هذه المبادرات جدوى، وكنا نتمنى أن تكون في الرابع من أبريل”.

وعن سير العمليات العسكرية الخاصة باقتحام الجفرة، ذكر “يمكنك معرفة كل الأمور الخاصة بعمليات سرت من العميد إبراهيم بيت المال، والقيادة السياسية هي التي تقود الدولة والقيادة العسكرية لها الميدان وهي ما تحدد سير الأمور به”.

وشنت شخصيات محسوبة على حكومة الوفاق ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما واسعا على معيتيق، لأسباب أرجعوها إلى اتصال الأخير بآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة للوفاق، طالبا منه وقف عمليات اقتحام سرت بناء على طلب الجانب الروسي الذي أكد له أن سرت خط أحمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24