ميركل تؤكد للسيسي ترحيب بلادها بإعلان القاهرة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين ترحيبها بإعلان القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأزمة الليبية في ضوء الرعاية المصرية “لمبادرة إعلان القاهرة”.

وأوضحت ميركل أن برلين ترحب بالمبادرة التي تراها امتداداً لمسار مؤتمر

برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة

بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حرص القاهرة على التوصل

لتسوية سياسية شاملة وفق المبادرة بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا والحفاظ

على مقدرات الشعب الليبي وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية

غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفاً.

