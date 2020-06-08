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أردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساعي حكومة الوفاق للسيطرة على سرت مستمرة، مضيفا أن مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، «وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة»، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة أيضا.

وأضاف أردوغان خلال لقاء مع الصحفيين اليوم، أن روسيا هي الداعم الرئيسي للمشير خليفة حفتر في ليبيا، مضيفا أنها منزعجة من التقدم الذي «حققناه مع حكومة الوفاق على الأرض».

وأكد أن النجاحات التي حققتها حكومة الوفاق، جعلت المشير خليفة حفتر «يُجن»، مضيفا أن الأخير سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة وفقاً لوجهة نظري والتطورات الأخيرة.

ولفت إلى أن مساعي حكومة الوفاق لتحرير سرت مستمرة، مضيفا أن مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، «وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة»، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة أيضا.

إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

وتابع الرئيس التركي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم، المستجدات الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية، موضحا أن أمريكا تتابع الوضع في ليبيا، فيما أكد ترامب «نجاح تركيا في مساعيها في ليبيا»، وفق قوله.

إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

وأضاف أردوغان «بعد الاتصال مع الرئيس الأميركي بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة لتركيا، وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع الرئيس الروسي بوتين».

في سياق متصل قال أردوغان إن تركيا وقّعت اتفاقاً مع «الحكومة الشرعية» لكن هناك «انقلابياً اسمه حفتر»، مضيفا «نحن نؤدّي عملنا دون التفات إلى الأطراف التي تقدّم له الدعم».

وتابع أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا، وحدود البحر المتوسط واضحة وصريحة، «نحن نمتلك الآن سفناً للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • كلابك لم يدخلوا اى مكان من خلال القتال بل بعد ان انسحب الجيش الوطنى بضغوط دولية وانت مجرد كلب صهيونى لصالح ترامب ولى امرك الذى اعطى القدس العربية للصهاينة .عموما السيطرة على سرت اشبه بعودة مرسى للقصر فى مصر وانتهى بالدفن فى القبر فسرت خط احمر لمصر مقبرة لكلابك ومفتاح تحرير مصراته والحمد لله كل من دعمتهم هزموا شر هزيمة فى النهاية !!

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  • اردوغان يقترب من مصير صدام مع تنامى اعداؤه فى كل مكان بره وجوه ولن ينفعه ترامب فهو ساقط مقدما

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  • هذا المعتوه اطماعه فى ليبيا باتت واضحة لكل ذى بصيرة ويتطاول فى الكلام باعتبار أن المجلس الرئاسى أمامه عبارة عن ارانب وهو الأسد باعتباره هو من تبتهم مجددا للبقاء فى السلطة بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من السقوط ولكن الحقيقة التى يجب أن تقال أن الوطنية منزوعة من ٩٠ بالمائة من الليبين وخاصة من مناطق معروفة ليس هناك داعى لذكرها ويعرفها كل الليبين وربنا يستر ويحفظ ليبيا من الدولة العثمانية الجديدة .

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