وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول آخر الأوضاع في البلاد.

