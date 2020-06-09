«آغلس» ينفي انشقاق «الكتيبة 173 مشاة» في أوباري وحقلي «الشرارة والفيل»

نفى المقدم آغلس أحمد محمد التارقي، آمر الكتيبة 173 مشاة، بشكل قاطع شائعة إنشقاق الكتيبة في أوباري وحقلي الشرارة والفيل.

وأضاف «آغلس» في مقطع صوتي، رصدته «الساعة 24»، أن “مروجي تلك الشائعات على الفيسبوك يخدمون الفتنة”، مؤكدًا أن “حقل الشرارة تحت سيطرة عدة كتائب من بينها الكتيبة 128، وحرس المنشآت النفطية، وأن الوضع مستقر والجميع تحت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، والحقل كان مغلق من جانب صمام الرياينة، وتم الفتح من خلاله، وحرس المنشآت في إنتظار أي مكالمة من آمر جهاز حرس المنشآت النفطية”.

وتابع؛ أن تلك الشائعات بعيدة كل البعد على الحقيقة، قائلًا: “لماذا ننشق فنحن أبناء المؤسسة العسكرية، فكلنا روح واحد جسم واحد”، مستطردًا أن ” ما يحدث حاليًا في أوباري عبارة عن شوشرة إعلامية على أهالي المنطقة، وحول ما يتردد عن وجود تحشيد في تلك المنطقة للجنوب، فه أمر بعيد كل البعد، حيث أن تلك المنطقة صحراوية وأي تقدم في تلك المنطقة عبارة عن موت محقق لأبناء منطقة الجبل، لذا فهو أمر صعب”.

وأردف «آغلس»، أن “الأشخاص الذين يروجون لتلك الشائعات بين أبناء المنطقة، لا يملكون غير ذلك الترويج لضرورة الاستسلام، والإنضمام إلى جانب الوفاق، أما ما يتردد حول تجمع قوات وتقدمها في تلك المنطقة في أمر بعيد كل البعد عن الحقيقية”.

وحول تأمين حقل الفيل، قال المقدم آغلس التارقي، أن ذلك الحقل يقوم على تأمينه من القيادة العامة للقوات المسلحة، عدة كتائب منها كتائب حرس المنشآت النفطية و كتيبة خالد بن الوليد”، مستطردًا أن “الكتيبة 173 متواجدة الآن في محور سرت مع باقي الوحدات تقارع العدو، جميع المعنويات مرتفعة، ونتأثر بأي شائعة يتم ترديدها”.

وختم «آغلس»، موضحًا، أننا “نعتبر انسحابنا من طرابلس، مجرد انسحاب تكتيكي لا أقل ولا أكثر، لحماية سيادة الدولة، والإنشقاق لا يكون إلا بين ضعاف النفوس”.