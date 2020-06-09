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أردوغان: حفتر غير شرعي وسيكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين حفتر بأنه إرهابي وغير شرعي، مؤكدا أنه سيكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة.

وأضاف أردوغان في تصريح إعلامي إن تركيا تدعم حكومة الوفاق دون إعطاء أي
أهمية للدول التي تدعم حفتر، واصفا إياه بالإرهابي غير الشرعي.

وأوضح الرئيس التركي أن حفتر جن جنونه بسبب الهزائم الأخيرة المتتالية التي
مني بها وقد يكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة.

وبين أن قوات الوفاق تعمل على السيطرة الكاملة على مدينة سرت ومطار الجفرة فضلا
عن مناطق النفط وآبار الغاز الهامة، مؤكدا أن العمليات العسكرية بعد ذلك ستكون  أكثر سهولة وفق تعبيره.

ولفت أردوغان إلى أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيجري
بعد ذلك اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددا على أن تركيا ستتخذ خطوات
وتبدأ مرحلة جديدة بعد هذه الاتصالات.

وتابع أردوغان أنه سيضع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق جديدة
بشأن ليبيا بعد اللقاء معه.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده أرسلت بواخر للتنقيب عن الغاز في البحر
المتوسط مدعومة ببواخر عسكرية وستبدأ في التنقيب عن الغاز في المياه الليبية.

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تعليقات

  • “إرهابي وغير شرعي”…السلطان العثمانى المعتوه … واضح إنه زى المرة الأحبة تجيب اللى فيها فيك…

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  • انت نفسك غير شرعى وزورت صورة شهادة جامعية من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة بتاريخ سابق لانشاء الكلية بسنتين حتى غبى فى التزوير فكيف تترشح وانت حاصل على دبلوم وشرط الترشح الحصول على مؤهل عالى اتحداك تستخرج شهادة اصلية من الكلية لان اسمك اصلا غير مقيد بالسجلات اما المشير خليفة حفتر فموثق جلسة البرلمان الذى اختاره قائد عاما للجيش الوطنى بقرار بنصاب قانونى وباعتراف السراج وباشاغا وسيالة فى تسجيل مرئى

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  • اى شرعية لمغتصب السلطة السراج بدون اى سند دستورى فحسب اتفاق الصخيرات المجلس الرئاسى توافقى من تسع اعضاء يجب موافقة على اى قرار وبعد انسحاب اربع اعضاء من المجلس سقط التوافق وانتهت صلاحية اتفاق الصخيرات بموجب بند فيه منذ 3 سنوات ورفض البرلمان منح ثقة لحكومته ولم يؤدى اى قسم الدستورى وانت حمار وغبى وكذاب واخوانى حقير

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  • المعتوه على خطى صدام نفخوه والقادم سلخه بعد ان ادى دوره القذر بنقل ارهابيين الى ليبيا برعاية ترمب الذى طلب منه اثارة مشكلة عند موانئ النفط حتى تتدخل امريكا لنهب النفط الليبى على طريقة دير الزور بسوريا لكن هذه المرة سرت مقبرة لكلاب اردوغان

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