وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين حفتر بأنه إرهابي وغير شرعي، مؤكدا أنه سيكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة.

وأضاف أردوغان في تصريح إعلامي إن تركيا تدعم حكومة الوفاق دون إعطاء أي

أهمية للدول التي تدعم حفتر، واصفا إياه بالإرهابي غير الشرعي.

وأوضح الرئيس التركي أن حفتر جن جنونه بسبب الهزائم الأخيرة المتتالية التي

مني بها وقد يكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة.

وبين أن قوات الوفاق تعمل على السيطرة الكاملة على مدينة سرت ومطار الجفرة فضلا

عن مناطق النفط وآبار الغاز الهامة، مؤكدا أن العمليات العسكرية بعد ذلك ستكون أكثر سهولة وفق تعبيره.

ولفت أردوغان إلى أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيجري

بعد ذلك اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددا على أن تركيا ستتخذ خطوات

وتبدأ مرحلة جديدة بعد هذه الاتصالات.

وتابع أردوغان أنه سيضع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق جديدة

بشأن ليبيا بعد اللقاء معه.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده أرسلت بواخر للتنقيب عن الغاز في البحر

المتوسط مدعومة ببواخر عسكرية وستبدأ في التنقيب عن الغاز في المياه الليبية.

The post أردوغان: حفتر غير شرعي وسيكون خارج المعادلة السياسية في ليبيا وفق المستجدات الأخيرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24