القوات المسلحة تواصل تأمين وحماية الحقول والشركات النفطية بالجنوب

بنغازي-العنوان

تواصل دوريات التأمين التابعة لكتيبة خالد بن وليد بالقوات المسلحة عمليات تأمين وحماية الشركات النفطية وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المُحيطة بها في الجنوب الليبي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، “إن القوات المسلحة نشرت وحداتها لتأمين وحماية حقل الفيل ومشروع مكنوسة وكل مقرات الشركات النفطية وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المُحيطة بها في الجنوب الليبي تحسبا لأي هجمات غادرة من قِبل عصابات الحشد المليشياوي”.

وحذّرت القوات المسلحة، من أن دورياتها ستواجه أي محاولة للعبث بمقدرات وقوت الليبيين، مشيرة إلى أن الرد سيكون قاسيا جدا.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي صورا للدوريات التي تسيرها كتيبة خالد بن الوليد وسط الصحراء الليبية لتأمين الحقول والشركات النفطية بالجنوب.