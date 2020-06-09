الحراك الوطني من أجل ليبيا يعلن تأييده لـ ” إعلان القاهرة” لحل الأزمة السياسية

ليبيا – أعلن الحراك الوطني من أجل ليبيا في بيان له اليوم الاثنين تأييده لـ”إعلان القاهرة” الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس البرلمان المستشار صالح والقائد العام للجيش المشير حفتر.

الحراك الوطني من أجل ليبيا وجه في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الشكر لجمهورية مصر قيادةً وشعبًا على إطلاقها لهذه المبادرة، مطالبًا بإنفاذ بنودها فورًا، بدءًا بوقف إطلاق النار الذي فات الموعد المعلن عنه.

كما طالب البيان أيضًا بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وحصر حمل السلاح في يد جيش موحد وشرطة موحدة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدّد الشرعية في بلادنا.

وأضاف :” وفي هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، يساند (الحراك الوطني من أجل ليبيا) المطالب الشعبية الليبية بإعلاء مصالح الوطن على المصالح الضيقة، وبحقن دماء جميع الليبيين، والعدل في توزيع مقدراتهم عليهم، وإيصال الخدمات إليهم بالإنصاف”.

وشدد الحراك في ختام بيانه على ضرورة التصدي للإرهاب وداعميه، ودعمه للاعتدال والوسطية والتّراحم.

الموقعون:

رئاسة الحراك الوطني من أجل ليبيا عن أعضائه:

الشيخ فرج بوحسن العبيدي

الشيخ إبراهيم أبوبكر نصر المقرحي

الشيخ مولاي قديدي

الشيخ محمد البرغوثي

الشيخ إبراهيم على حامد الحضيري

مقرر الحراك

د.على احمودة حسن مسعود

منسق العلاقات الخارجية

د.عارف على النايض

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