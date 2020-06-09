القيادة العامة: تركيا تستغل عضويتها في الناتو للسيطرة على ليبيا

بنغازي-العنوان

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين أن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمال الأطلسي للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن تكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك.

وفي بيان، بشأن تدخل إحدى الدول بحلف الناتو عسكريا في ليبيا، تساءلت القيادة العامة حول استعداد دول حلف “الناتو” للتورط في حرب داخل ليبيا لدعم تركيا في مؤامرتها والتي تخدم مصلحتها فقط وتهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.

وشددت القيادة، على سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن القوات المسلحة ستقف بكل قوة مع الدول الصديقة ضد مساعي احتلال ليبيا ومواجهة العدو التركي المحتل.

وأشارت القيادة إلى أن تركيا تسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة، منوهة إلى

إلى الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة والإرهابيين الذي جندتهم تركيا في عدد من المدن والمناطق الليبية.