زعيم إخوان تونس.. «الغنوشي»: لدينا مصالح في ليبيا ولا يمكن لبلادنا أن تكون محايدة

قال زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، إن “تونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا”، لافتا إلي أن “هناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”.

وزعم «الغنوشي» رئيس حركة النهضة الإخوانية، في حوار مع قناة “نسمة” الخاصة، مساء الإثنين، قائلا، “أعتقد أن المكالمة التي أثارت التعليقات مع فائز السراج كانت بروتوكولية ولم تكن تحتمل كل هذا الجدل، وأعتقد أن تلك المكالمة في نهاية الأمر تصب في مصلحة تونس ولم تخرج عن الرؤية التونسية للملف الليبي”.

وتابع؛ قائلًا “خصوصاً وأن السراج يمثل الشرعية، والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أدخل السلاح إلى ليبيا، وتونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا وهناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”، على حد قوله.

اعتبر «الغنوشي» أنه “من المؤسف أن تكون المقاييس الإيديولوجية هي الحكَم في علاقة الأحزاب وليس ما يعود بالنفع على بلادنا، والمشهد السياسي مفتت اليوم بعد الانتخابات وإدارة الائتلافات الحكومية صعبة”، على حد زعمه.

وبخصوص العلاقة مع الرئيس قيس سعيد، ادعى «الغنوشي» أن “تونس تجرب نظاماً جديداً موزعاً بين ثلاثة مراكز ومن الطبيعي أن تنتج بعض المشكلات أحياناً، ولكنها لا تستدعي تغيير النظام السياسي الذي يحتاج إلى صبر وإلى مراكمة التجارب”، على حد قوله.

وعن الأوضاع داخل حركة النهضة، أكد «الغنوشي» أن “حركته لا تزال متماسكة وبها مؤسسات حقيقية لا صورية تديرها، والاختلافات داخلها طبيعية لأنها حزب كبير وليست ثكنة أو سجناً وإنما هي فضاء مفتوح تعتمل داخله الأفكار”، بحسب ادعائه.