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الصحة الليبية: 250 ألف طفل معرض للخطر بسبب النقص الحاد في اللقاحات 

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، إن “هناك نقصًا كبيرًا في لقاحات الأطفال بسبب الأزمة المالية وعدم فتح الاعتمادات المستندية المعنية من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس”.

وأضاف «عقوب» أن “حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضة لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في الإمدادات”. 

وأكد أن “التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية وعندما تُفوّت اللقاحات الروتينية”، لافتًا إلى أن “هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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