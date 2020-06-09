الصحة الليبية: 250 ألف طفل معرض للخطر بسبب النقص الحاد في اللقاحات 

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، إن “هناك نقصًا كبيرًا في لقاحات الأطفال بسبب الأزمة المالية وعدم فتح الاعتمادات المستندية المعنية من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس”.
وأضاف «عقوب» أن “حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضة لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في الإمدادات”.
وأكد أن “التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية وعندما تُفوّت اللقاحات الروتينية”، لافتًا إلى أن “هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال”.
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