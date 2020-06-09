في تسجيل مُسرب.. السراج يؤكد أن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم

تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، تحدث فيها إبان زيارته الأخيرة إلى إسطنبول عن لقاءه برجب طيب أردوغان، قائلاً إن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم.

و قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن تركيا أدت دورها على أكمل وجه و الآن تنتظر حصتها من “الكعكة”، و ما فعله الأتراك ضمن لهم بقاءهم في السلطة، واصفا ليبيا بالتابعة تاريخياً إلى السلطنة العثمانية و الآن بعد وقوف دولة تركيا في صفهم فإن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم ولا بأس من تسمية العاصمة الليبية باسم ” إسطنبول”.

المصدر: سوق عكاظ