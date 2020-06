نوفاك: أوبك ستراقب مستوى إنتاج النفط في ليبيا كما يجري مع البلدان الأخرى

أعلن وزير

الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، أن منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك+” ستراقب مستوى إنتاج الخام في ليبيا،

بالشكل نفسه كما تراقب مستويات إنتاجه في البلدان الأخرى.

وأوضح نوفاك أن

شروط إنتاج النفط لن تتغير في ليبيا إذا تم استئناف الإنتاج.

واتفقت دول

مجموعة “أوبك+” في اجتماعها يوم السبت الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

لمدة شهر واحد.

