أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس الاثنين على ضرورة حل الأزمة

الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن بوقادوم أجرى مباحثات هاتفية مع

وزراء الخارجية في مصر وتونس والسعودية.

ودعا الوزير إلى الحوار بين الفرقاء الليبيين بهدف التوصل إلى حل سياسي

شامل.

