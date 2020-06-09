ما حقيقة لجوء حفتر إلى فنزويلا ؟

أخبار ليبيا24- خاص
علمت “أخبار ليبيا24” من مصادر مطلعة أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر متواجد حاليًا في مقر القيادة العامة في الرجمة وليس كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المصادر أن خبر وصول حفتر إلى فنزويلا للجوء الذي نشر في الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا؛ هو خبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.
الجدير بالذكر أن السفارة الفنزويلية في أمريكا هي سفارة تابعة للحكومة الجديدة، و غير تابعة للحكومة الموجودة في فنزويلا التابعة للرئيس نيكولاس مادورو؛ بالتالي فإن معلوماتها من داخل فنزويلا هي معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع.
ولفتت المصادر إلى أن إعلام تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين عبر قنواتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدوا على تصريح السفارة الفنزويلية في أمريكا وبدأوا في نشر هذه المعلومات.
وأضافت المصادر أن طائرة حفتر الخاصة سافرت فعلا إلى فنزويلا و هي ليست المرة الأولى بل أرسلت الطائرة لغرض إنجاز مهمة أخرى.
وكانت حسابات لشخصيات وصفحات تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين تناولت أخبار حول هروب القائد العام خليفة حفتر إلى فنزويلا؛ بعد تأكيد أن حفتر في القاهرة وأنه لن يعود من خلال منشور عبر حساب غير رسمي للمبعوث الأمريكي السابق لليبيا جونثن واينر على موقع تويتر.
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