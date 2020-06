الاندبندنت: جيوش المرتزقة السوريين في ليبيا تشكل خطرا كبيرا وتهديدا دوليا

أفادت صحيفة

الإندبندت البريطانية في تقرير لها بأن جيوش المرتزقة التي تقاتل في ليبيا تشكل

خطرا كبيرا وتهديدا دوليا عندما تحمل أيديولوجية تقاتل من أجلها جنباً إلى جنب مع

المال، وهو ما ينطبق على جماعات المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظمات

إسلاموية متطرفة تعمل مع “الإخوان” المسيطرين على العاصمة طرابلس بدعم

من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتنمي للأيديولوجية نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا بدأت في يناير

الماضي إرسال

آلاف المتمردين السوريين الذين استخدمتهم في غزوها لشمال شرق سوريا في أكتوبر 2019،

والذين بحسب منظمة العفو الدولية، ارتكبوا جرائم حرب بحق الأكراد وغيرهم من سكان

المنطقة. وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، يقاتل أولئك المرتزقة،

مقابل نحو ألفي دولار شهرياً، جنباً إلى جنب مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، التي

يرأسها فايز السراج، المدعوم من جماعة “الإخوان” في ليبيا.

وتقول مجلة

“لوموند” الفرنسية، وفقاً لمعلومات أمنية، إن المرتزقة العرب والتركمان

الذين جندهم أردوغان وأرسلهم إلى ليبيا، يقدر عددهم اليوم بسبعة آلاف، وهم يأتون

من مختلف الميليشيات السورية الموالية لتركيا، بما في ذلك فرقة السلطان مراد،

وجبهة الشام، ولواء سليمان شاه. وتتفق شهادات مختلفة على مشاركتهم على أساس عقد

قابل للتجديد يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار في الشهر.

ويقول مايكل

روبين، الباحث لدى مؤسسة “إنتربرايز أميركان” البحثية الأميركية، إن

التواجد التركي في ليبيا يجب أن يرفع الأعلام الحمراء لدى الغرب عموماً والإدارة

الأميركية والكونغرس خصوصاً.

فبحسب المعلومات

الأمنية، فإن أولئك المرتزقة بينهم عناصر من تنظيم “داعش”، وسيكون هذا

سيئاً بما يكفي خصوصاً مع ما تقدمه أنقرة من عتاد عسكري لحكومة السراج، يشمل

طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي حديثة، ما يعني أن أردوغان يسلح المتطرفين، الذين

قاتلوا من قبل في صفوف “داعش” و”القاعدة” في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن القلق الغربي من روسيا ، دفعهم للصمت أو الرضا الصامت على نقل

الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، الأمر الذي بدأه أردوغان، ما يهدد بانفجار تحدٍ

أمني أكثر صعوبة من تحدي ظهور “داعش” في العراق وسوريا.

ويحذر روبين من

أن ما يجري في ليبيا هو النمط ذاته الذي سارت عليه أفغانستان عندما سعت وكالة

الاستخبارات الأميركية إلى دعم حركة “طالبان” لطرد السوفيات. ويقول إن

تركيا لا تغذي وتمول هذه الجماعات فقط، بل تسلحها أيضاً.و قد يعتقد أردوغان أنه

يستطيع السيطرة على وكلائه المتطرفين، لكن التاريخ يشير إلى أنه مخطئ.

The post الاندبندنت: جيوش المرتزقة السوريين في ليبيا تشكل خطرا كبيرا وتهديدا دوليا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24