المفوضية الأوروبية: المبادرة المصرية حول ليبيا خطوة إيجابية.. ولا بديل عن حل سياسي

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن أي مبادرة تهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية ، مشدداً على أنه لا يوجد بديل عن حل سياسي شامل يعكس استنتاجات عملية برلين.

وأضاف ستانو، رداً على سؤال حول الخطة التي طرحتها مصر حول ليبيا: “الوضع على الأرض يتغير ، لكن موقف الاتحاد الأوروبي لا يتغير.. طالبنا مرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع ستانو: “طالبنا جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بوقف القتال والمواجهة العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يوجد حل عسكري”.

وفيما يتعلق بالوساطة التي قدمتها القاهرة، قال ستانو: “أي مبادرة تتماشى مع عملية برلين وتهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية.. مبادرة إيجابية، لكن لا بديل عن الحل السياسي وشامل يعكس استنتاجات عملية برلين برلين”.

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