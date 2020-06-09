وزير الدفاع الايطالي: عملية ايريني شهادة على الدور الأوروبي الممكن حيال أزمة ليبيا

وصف وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، عملية (ايريني) الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بـ”الطموح السياسي المهم للغاية” لأنها “مثابة شهادة، ولو جزئيًا، على ما يمكن أن تفعله أوروبا حيال الأزمة الليبية”.

وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لمقر قيادة العملية بالعاصمة روما: “كما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في كثير من الأحيان، فإن إيريني ليست الحل للمشكلة، ولكنها جزء مهم من حل المشكلة”. وأشار إلى أن “إيريني بدأت عملياتها في عرض البحر” في بداية شهر أيار/مايو الماضي “بنتائج ممتازة” وتبقى ضمن “أهم مساهمتنا في المسار، الذي بدأ مع مؤتمر برلين، من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا “، حسبما نقلت عنه مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الإيطالية.

وتوجه غويريني بالشكر إلى قائد العملية، الأدميرال فابيو أغوستيني على “إدارة الأنشطة”، كما شكر “جميع العسكريين من البلدان الأوروبية المساهمة الأخرى”، وقال إنها “شهادة على أن أوروبا حاضرة أيضًا من خلال مساهمتها في مجال الدفاع”.

وخلال الزيارة، عرض الأدميرال أغوستيني أنشطة إيريني ونتائج المهمة الأوروبية التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى إيطاليا التي تتولى قيادتها.

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